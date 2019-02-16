2019-02-16T12:14:21+03:00
Происшествия

В Анапе сотрудники Росгвардии задержали преступника из федерального розыска

Он скрывался более 9 месяцев
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Когда сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицы города, то заметили пешехода. Когда мужчина увидел патрульную машину, то ускорил шаг и начал убегать. Его остановили для проверки документов.

- Выяснилось, что пытался скрыться 26-летний житель Печоры, который более 9 месяцев находится в федеральном розыске по подозрению в краже в Республике Коми, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии края. – Мужчину передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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