В Анапе сотрудники Росгвардии задержали преступника из федерального розыска
Он скрывался более 9 месяцев
ФОТО: Архив "КП"
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Когда сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицы города, то заметили пешехода. Когда мужчина увидел патрульную машину, то ускорил шаг и начал убегать. Его остановили для проверки документов.
- Выяснилось, что пытался скрыться 26-летний житель Печоры, который более 9 месяцев находится в федеральном розыске по подозрению в краже в Республике Коми, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии края. – Мужчину передали полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU