Нападающий ФК «Краснодар» стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-16T12:50:52+03:00

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23-летний нападающий принадлежит «быкам». Сейчас он выступает на правах аренды за Младу Болеслав». Юбилейный для себя мяч форвард забил в 21-м туре чемпионате Чехии с «Теплице». Несмотря на лучшего бомбардира первенства, клуб Комличенко занимает 8 строчку турнира.

Футболист воспитанник академии ФК «Краснодар», ни разу не вызывался в сборную России. Летом 2016 года он уехал на полгода в «Слован», там сыграл 21 матч и забил 7 мячей. Прошлый сезон отыграл в «Младе Болеслав», 21 игра, 4 гола. А летом чешский клуб предложил «быкам» продлить аренду легионера с правом выкупа.

ИСТОЧНИК KP.RU