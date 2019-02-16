В Новороссийске пропала женщина, которая не вернулась с работы домой

СЕГОДНЯ 13:34 2019-02-16T13:34:45+03:00

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Васьковская Оксана Сергеевна вышла в этот день работы на ул. Героев Десантников и не вернулась домой. С тех пор родные и близкие пропавшей не могут ее найти.

- Женщине 40 лет, рост 160-165 сантиметров, среднее телосложение, прямые темно-каштановые волосы без челки, черные глаза, - сообщает пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт». - Была одета в бежевую вязанную шапку с помпоном, черную куртку с капюшоном и в синие джинсы.

Кому известно нахождение пропавшей, просьба сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру единой службы спасения 112.

ИСТОЧНИК KP.RU