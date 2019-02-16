2019-02-16T14:47:13+03:00
Общество

В Анапе сняли пьяного мужчину со склона горы

Мужчина не мог сам спуститься
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: МБУ "Служба Спасения" АнапыФОТО: МБУ "Служба Спасения" Анапы
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14 февраля о пострадавшем сообщили очевидцы, они вызвали скорую. Мужчина сидел на каменном выступе на склоне горы и не мог спуститься сам.

- На место выехали спасатели. Оказалось, что мужчина был пьян и уснул на склоне горы, - сообщает МБУ «Служба Спасения» Анапы. – Пострадавшего поместили на носилки и эвакуировали, затем передали врачам. Узником горы оказался 41-летний мужчина – житель Хабаровска. Травм не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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