В Анапе сняли пьяного мужчину со склона горы

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-16T14:47:13+03:00

Мужчина не мог сам спуститься

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14 февраля о пострадавшем сообщили очевидцы, они вызвали скорую. Мужчина сидел на каменном выступе на склоне горы и не мог спуститься сам.

- На место выехали спасатели. Оказалось, что мужчина был пьян и уснул на склоне горы, - сообщает МБУ «Служба Спасения» Анапы. – Пострадавшего поместили на носилки и эвакуировали, затем передали врачам. Узником горы оказался 41-летний мужчина – житель Хабаровска. Травм не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU