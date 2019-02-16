В Краснодаре столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 16:13 2019-02-16T16:13:33+03:00

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Авария случилась 15 февраля на улице Северной, между Садовой и Березанской. Обе машины двигались в попутном направлении. Водитель «Toyota» 31-летняя местная жительница начала поворачивать со средней полосы. В это время 20-летний краснодарец на «BMW» ехал сзади, в крайней левой полосе. Он начал перестраиваться вправо и столнулся с «Toyota».

- За нарушение правил маневрирования на девушку оштрафовали на 500 рублей. Молодому человеку назначили штраф 1,5 тысячи рублей, - рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - В ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU