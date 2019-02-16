2019-02-16T17:27:03+03:00
Общество

У Сочинского национального парка новый директор

Им депутат Городского Собрания Сочи пятого созыва Иван Савин
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: сайт Городского собрания СочиФОТО: сайт Городского собрания Сочи
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Приказ о назначении директором подписан Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрием Кобылкиным. До назначения на эту должность Иван Савин руководил центром инновационных проектов и программ в «Российском университете дружбы народов».

- Иван Савин родился и живет в Сочи, - сообщает сайт городского собрания Сочи. - С 2001 по 2006 годы – глава администрации Адлерского района города Сочи. Затем глава администрации Центрального района города Сочи. Член Общественной палаты города-курорта Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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