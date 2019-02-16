Суд запретил строить многоэтажку на берегу Анапы

СЕГОДНЯ 18:38 2019-02-16T18:38:24+03:00

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Прокуратура проверила законность выдачи разрешения на строительство восьмиэтажной гостиницы в проезде Гостевом. Позже стало ясно, что участок застройки расположен в зоне горно-санитарной охраны курорта. Орган местного самоуправления выдал застройщику разрешение на строительство без ведома градсовета.

- Прокуратура направила иск в суд о признании разрешения на строительство недействительным, - сообщает пресс-служба прокуратуры края. - Арбитражный суд Краснодарского края 11 февраля признал разрешение на строительство восьмиэтажной гостиницы незаконным.

ИСТОЧНИК KP.RU