Суд запретил строить многоэтажку на берегу Анапы
Такое решение Арбитражный суд Краснодарского края
ФОТО: Николай Хижняк
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Прокуратура проверила законность выдачи разрешения на строительство восьмиэтажной гостиницы в проезде Гостевом. Позже стало ясно, что участок застройки расположен в зоне горно-санитарной охраны курорта. Орган местного самоуправления выдал застройщику разрешение на строительство без ведома градсовета.
- Прокуратура направила иск в суд о признании разрешения на строительство недействительным, - сообщает пресс-служба прокуратуры края. - Арбитражный суд Краснодарского края 11 февраля признал разрешение на строительство восьмиэтажной гостиницы незаконным.
ИСТОЧНИК KP.RU