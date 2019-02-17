В Туапсе редактор местной газеты сообщил о нападении

СЕГОДНЯ 09:16 2019-02-17T09:17:24+03:00

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Главный редактор туапсинской газеты «Ваш голос» Дмитрий Косенко сообщил о нападении в ночь на 16 февраля. Мужчина рассказал, что группа неизвестных встретила его в сквере, когда он возвращался домой. Косенко попал в больницу, тяжесть нанесенного вреда еще не установлена.

- Считаю, что это нападение связано исключительно с моей профессиональной деятельностью, – приводит слова Дмитрия Косенко его издание.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что материал зарегистрирован, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU