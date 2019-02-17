В Сочи водитель насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии

СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-17T09:26:51+03:00

Через час после ДТП его задержали

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Жуткая авария произошла в Адлерском районе Сочи на улице Каспийской вечером 16 февраля. В 19:29 водитель автомобиля «Хендай» на большой скорости сбил 11-летнюю девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Виновник скрылся с места аварии.

- В 19:45 на территории города ввели план «Перехват». Личный состав ориентировали на поиск темного седана, скрывшегося с места ДТП. В 20:40 водителя обнаружили, - сообщают в отделении по пропаганде дорожного движения ОГИБДД УВД Сочи.

Девочку с тяжелейшими травмами доставили в четвертую городскую больницу, где она скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU