2019-02-17T09:26:51+03:00
Происшествия

В Сочи водитель насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии

Через час после ДТП его задержали
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Место аварии Фото: ОГИБДД УВД Сочи.Место аварии Фото: ОГИБДД УВД Сочи.
Изменить размер текста:

Жуткая авария произошла в Адлерском районе Сочи на улице Каспийской вечером 16 февраля. В 19:29 водитель автомобиля «Хендай» на большой скорости сбил 11-летнюю девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Виновник скрылся с места аварии.

- В 19:45 на территории города ввели план «Перехват». Личный состав ориентировали на поиск темного седана, скрывшегося с места ДТП. В 20:40 водителя обнаружили, - сообщают в отделении по пропаганде дорожного движения ОГИБДД УВД Сочи.

Девочку с тяжелейшими травмами доставили в четвертую городскую больницу, где она скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туапсе редактор местной газеты сообщил о нападении
Суд запретил строить многоэтажку на берегу Анапы
В Сочи пройдет матч между сборной России и Бельгии по Регби
У Сочинского национального парка новый директор
В Краснодаре столкнулись две иномарки
В Анапе сняли пьяного мужчину со склона горы
В Новороссийске пропала женщина, которая не вернулась с работы домой
Бывший игрок «Краснодар» стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
В Анапе сотрудники Росгвардии задержали преступника из федерального розыска
В Краснодаре администратор сауны украла деньги
На Кубани снизят цену бензина с помощью новых автозаправок
В Сочи грузовик сбил подростка на велосипеде
На Кубани 16 и 17 февраля синоптики обещают дождь и похолодание
ХК «Сочи» на выезде победил «Динамо»
«Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в Краснодаре
Краснодар на инвестиционном форме в Сочи подписал 11 соглашений на 17 млрд рублей
В Краснодаре пройдут казачьи игры
В Краснодаре продолжается генеральная уборка