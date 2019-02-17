2019-02-17T11:05:16+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ представят четыре игрока

Баскетбольное шоу пройдет в Москве
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Матч всех звезд Единой лиги пройдет 17 февраля Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Матч всех звезд Единой лиги пройдет 17 февраля Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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В Москве 17 февраля пройдет главное баскетбольное шоу страны – Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» на нем представят четыре игрока.

В состав команды «Звезды России» вошли Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон и Дмитрий Хвостов. А «Звезд мира» усилил чемпион НБА Дорелл Райт. Прямая трансляция пройдет на телеканале Матч! и начнется в 16:40.

Кроме того, два игрока «Локо» примут участие в конкурсе трехочковых. На звание лучшего снайпера претендуют Виталий Фридзон и Дорелл Райт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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