В Сочи на Малом Ахуне сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 13:11 2019-02-17T14:06:59+03:00

По предварительным данным, никто не пострадал

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Утром 17 февраля в Сочи по дороге на Малый Ахун загорелся двухэтажный частный дом. Огонь охватил строение полностью.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 10:24, уже спустя 10 минут на место прибыли первые пожарные бригады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/692362" frameborder="0"></iframe> В Сочи горел частный дом.

- Всего в тушении было задействовано восемь человек и три единицы техники. В 10:54 открытое горение ликвидировано, - уточнили в ведомстве.

Площадь пожара составила 49 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU