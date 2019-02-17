В Сочи на Малом Ахуне сгорел частный дом
Утром 17 февраля в Сочи по дороге на Малый Ахун загорелся двухэтажный частный дом. Огонь охватил строение полностью.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 10:24, уже спустя 10 минут на место прибыли первые пожарные бригады.
В Сочи горел частный дом.
- Всего в тушении было задействовано восемь человек и три единицы техники. В 10:54 открытое горение ликвидировано, - уточнили в ведомстве.
Площадь пожара составила 49 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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