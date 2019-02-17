В Краснодаре водитель иномарки врезался в дорожное ограждение и погиб
В Краснодаре вечером 16 февраля на улице Красных Партизан произошла авария, в которой погиб 33-летний водитель «Hyundai Solaris».
По предварительным данным, ему не уступил дорогу мужчина, находившийся за рулем «Лада Калина», который выезжал на дорогу. «Hyundai» отбросило на дорожное ограждение, которое буквально проткнуло иномарку и травмировало водителя.
- Находившийся за рулем 33-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Его 35-летняя пассажирка с травмами госпитализирована, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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