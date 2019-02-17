В Славянском районе раскрыли кражу кошелька

СЕГОДНЯ 16:00 2019-02-17T16:00:15+03:00

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Жительница Славянска-на-Кубани сообщила в полицию, что у нее пропал кошелек, в котором находилось 15 тысяч рублей. В момент его исчезновения она была в торговом зале магазина, а кошелек был в сумке. Полицейским удалось найти злоумышленника, благодаря записям с камер видеонаблюдения.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к краже 32-летнего местного жителя и задержали его по месту проживания. При осмотре домовладения подозреваемого правоохранители обнаружили похищенное имущество, изъяли и вернули законной владелице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские возбудили уголовное дело о краже, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, на время следствия он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU