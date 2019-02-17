2019-02-17T17:09:14+03:00
Общество

В горах Краснодарского края и Адыгеи все еще лавиноопасно

Экстренное предупреждение действует на высоте от 1500 метров
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Повышенная лавиноопасность на высоте от 1500 метровПовышенная лавиноопасность на высоте от 1500 метров
Изменить размер текста:

В горах Адыгеи и Краснодарского края продлили экстренное предупреждение о повышенной лавиноопасности. Как минимум до 20 февраля на высоте более 1500 метров над уровнем моря стоит быть особенно внимательным. В первую очередь, это касается любителей зимнего экстремального отдыха.

В ГУ МЧС Краснодарского края призывают не выходить в горы в снегопад или непогоду, следить за изменениями погоды и избегать мест возможного схода лавин.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 101 с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Капитан «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон выиграл конкурс трехочковых на Матче всех звезд Единой лиги
В Славянском районе раскрыли кражу кошелька
В Краснодаре водитель иномарки врезался в дорожное ограждение и погиб
В Сочи на Малом Ахуне сгорел частный дом
«Локомотив-Кубань» на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ представят четыре игрока
В Сочи водитель насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии
В Туапсе редактор местной газеты сообщил о нападении
Суд запретил строить многоэтажку на берегу Анапы
В Сочи пройдет матч между сборной России и Бельгии по Регби
У Сочинского национального парка новый директор
В Краснодаре столкнулись две иномарки
В Анапе сняли пьяного мужчину со склона горы
В Новороссийске пропала женщина, которая не вернулась с работы домой
Бывший игрок «Краснодар» стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
В Анапе сотрудники Росгвардии задержали преступника из федерального розыска
В Краснодаре администратор сауны украла деньги
На Кубани снизят цену бензина с помощью новых автозаправок
В Сочи грузовик сбил подростка на велосипеде
На Кубани 16 и 17 февраля синоптики обещают дождь и похолодание
ХК «Сочи» на выезде победил «Динамо»
«Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в Краснодаре
Краснодар на инвестиционном форме в Сочи подписал 11 соглашений на 17 млрд рублей
В Краснодаре пройдут казачьи игры
В Краснодаре продолжается генеральная уборка