В горах Краснодарского края и Адыгеи все еще лавиноопасно
Экстренное предупреждение действует на высоте от 1500 метров
Повышенная лавиноопасность на высоте от 1500 метров
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В горах Адыгеи и Краснодарского края продлили экстренное предупреждение о повышенной лавиноопасности. Как минимум до 20 февраля на высоте более 1500 метров над уровнем моря стоит быть особенно внимательным. В первую очередь, это касается любителей зимнего экстремального отдыха.
В ГУ МЧС Краснодарского края призывают не выходить в горы в снегопад или непогоду, следить за изменениями погоды и избегать мест возможного схода лавин.
В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 101 с мобильного телефона.
ИСТОЧНИК KP.RU