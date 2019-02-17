В горах Краснодарского края и Адыгеи все еще лавиноопасно

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-17T17:09:14+03:00

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В горах Адыгеи и Краснодарского края продлили экстренное предупреждение о повышенной лавиноопасности. Как минимум до 20 февраля на высоте более 1500 метров над уровнем моря стоит быть особенно внимательным. В первую очередь, это касается любителей зимнего экстремального отдыха.

В ГУ МЧС Краснодарского края призывают не выходить в горы в снегопад или непогоду, следить за изменениями погоды и избегать мест возможного схода лавин.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 101 с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU