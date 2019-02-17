Капитан «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон выиграл конкурс трехочковых на Матче всех звезд Единой лиги

СЕГОДНЯ 18:20 2019-02-17T18:24:23+03:00

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На Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, который проходит в Москве, завершился конкурс трехочковых бросков. «Локомотив-Кубань» в нем представляли сразу два баскетболиста – Дорелл Райт и Виталий Фридзон, компанию им составили Артис Ате из ВЭФа и Кристьян Китсинг из «Калева».

Игроки краснодарской команды стали лучшими по итогам первого раунда конкурса и сошлись в финале.

В финале Доррел Райт набрал 11 очков за одну минуту, а Виталий Фридзон — 17 очков и стал победителем конкурса. Победитель получил приз – 500 тысяч рублей.

- Я всегда серьезно воспринимаю конкурсы. Специально не готовился, просто каждый раз остаюсь после тренировок и бросаю мяч. Было очень интересно поучаствовать. Хорошо, что к началу конкурса я поиграл, побегал и был готов. Очень рад, что выиграл, меня поддерживала команда и болельщики, я просто не мог отдать победу кому-то другому, - сказал Виталий Фридзон в эфире телеканала Матч!

В прошлом году конкурс снайперов Матча всех звезд также выиграл представитель «Локо» Райан Брокхофф.

ИСТОЧНИК KP.RU