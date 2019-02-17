На федеральную трассу на въезде в Сочи обрушился камнепад

СЕГОДНЯ 21:12 2019-02-17T21:16:15+03:00

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В ночь на 17 февраля на трассе Джубга – Сочи на спуске с Мамайского перевала произошел камнепад. Куски породы упали на обочину, проезд не прерывался.

В результате инцидента никто не пострадал, движение автомобилей было возобновлено в штатном режиме уже в час ночи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/692423" frameborder="0"></iframe> Камнепад в Сочи.

- Инцидент произошел на участке активного геологического процесса. Установленная здесь ранее противокамнепадная стальная сетка значительно уменьшила кинетическую энергию фрагментов осыпающейся горной породы, удержав их от перекрытия проезжей части. Основная масса сошедших камней остановилась близ обочины дороги, что избавило от необходимости приостановки движения для ликвидации последствий камнепада, — сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

ИСТОЧНИК KP.RU