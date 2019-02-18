СЕГОДНЯ 07:05 2019-02-18T07:05:43+03:00

В Краснодаре в парке «Россия - Моя история» отметят День защитника Отечества Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Краснодаре в парке «Россия - Моя история» отметят День защитника Отечества. С 22 по 24 февраля сотрудники учреждения организуют тематические встречи.

В этот период каждый день в 14:00 и 16:00 работники парка будут проводить экскурсию «Глобальные конфликты XX века» в экспозициях «От великих потрясений к великой Победе. 1914 -1945» и «Россия - Моя история. 1945 - 2016».

- С помощью современных мультимедийных технологий гости и жители краевой столицы смогут увидеть то, как разворачивались основные военные события XX века, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Помимо этого, 22 февраля посетители смогут принять участие в мастер-классе «Подарок папе своими руками». Он пройдёт с 11:00 до 13:00. Специалисты расскажут присутствующим о том, как с помощью бумаги, клея, карандашей и других подручных средств создать необычный подарок. Посетить мероприятие может любой желающий - вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU