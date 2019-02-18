В Сочи начались Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе

СЕГОДНЯ 07:42 2019-02-18T07:42:39+03:00

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В Сочи стартовали Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе. В данном мероприятии примут участие 150 спортсменов из 15 регионов страны.

Соревнования продлятся несколько дней.

В первый день выступят несовершеннолетние участники турнира. Девочкам придётся преодолеть дистанцию в 5 километров, а мальчикам - 10 километров. Старт пройдет на стадионе имени С. Метревели.

Во второй день выступят взрослые. Девушки и парни в возрасте до 20 лет должны будут преодолеть дистанцию в 10 километров. Пройти 20 километров предстоит мужчинам и женщинам, юниорам и юниоркам до 23 лет. Старт пройдёт на «Сочи Автодроме».

- В соревнованиях примет участие бронзовый призёр чемпионата Европы прошлого года в Берлине Василий Мизинов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU