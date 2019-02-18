В Анапе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Анапе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.
- Сотрудники вневедомственной охраны, будучи в маршруте патрулирования, остановили молодого человека, который при виде служебного автомобиля ускорил шаг и попытался скрыться. Во время проверки выяснилось, что 26-летний житель Печоры находится в федеральном розыске, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Мужчина скрывался от сотрудников правоохранительных органов более десяти месяцев. Его подозревают в совершении кражи на территории Республики Коми.
Молодого человека задержали и передали полицейским для дальнейших разбирательств и информирования инициаторов розыска.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Славянском районе благодаря камерам видеонаблюдения раскрыли кражу кошелька.
ИСТОЧНИК KP.RU