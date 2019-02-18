СЕГОДНЯ 08:33 2019-02-18T08:36:14+03:00

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16 февраля на Кубани отметили День животновода. Дату утвердили в 2018 году в законодательном собрании.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК Юрий Бурлачко и член Совфеда РФ Владимир Бекетов.

- Сегодня отрасль животноводства Кубани получила второе дыхание, - отметил глава края.

По его словам регион поднялся на третье место в стране по производству молока, на четвёртое - яиц, пятое - мяса птицы.

- Таких результатов могут добиться только люди, которые любят свою землю. Конечно, чтобы развивать эти успехи, нужна поддержка. В прошлом году мы вложили в отрасль 1,5 млрд рублей. В этом году будет не меньше, - цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края .

Юрий Бурлачко отметил, что благодаря труду животноводов кубанцы получают качественные продукты.

- Развитие ПК на особом контроле депутатов ЗСК. Животноводство – это точка роста, поэтому весной 2018 года был принят краевой закон о его развитии. Он дал новые возможности, и мы уже видим результаты. Вместе с вами нам удастся поднять отрасль на новый уровень, – подчеркнул спикер кубанского парламента.

Владимир Бекетов заявил, что Кубани удаётся строить и модернизировать одновременно десятки объектов соцсферы благодаря тому, что АПК края работает устойчиво.

Также на мероприятии прошло награждение чемпионов краевого конкурса профессионального мастерства в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе. За рекордные показатели им вручили ключи от автомобилей.

После торжественной церемонии состоялся концерт творческих коллективов Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU