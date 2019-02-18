2019-02-18T09:03:26+03:00
Общество

На Кубани начало недели будет дождливым

Об этом сообщают синоптики
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани начало недели будет дождливымНа Кубани начало недели будет дождливымФото: Артем КИЛЬКИН
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На Кубани рабочая неделя начнётся с плохой погоды. Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского гидрометцентра.

Помимо этого, на территории края ожидается ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный и северный. Его скорость будет достигать 6-7 метров в секунду. В течение дня температура воздуха будет колебаться между 2 и 7 градусами тепла.

Краевую столицу непогода стороной не обойдёт. В Краснодаре также временами возможны небольшие осадки и ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный, северный. Его скорость составит 6-11 метров в секунду. Днём температура воздуха достигнет 4-6 градусов тепла.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в горах Кубани и Адыгеи на высоте более 1500 метров лавиноопасно. Экстренное предупреждение будет действовать до 20 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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