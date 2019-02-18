Блогер вручила жителю Краснодара ключи от иномарки

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-18T09:46:20+03:00

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Настя Туман, ведущая блог на YouTube, провела конкурс и разыграла автомобиль марки Mitsubishi Gto. Чтобы принять в нем участие, нужно было оставить комментарий.

Победителя блогер определила по помощи генератора случайных чисел. В результате иномарка досталась парню из Краснодара.

17 февраля Настя вручила счастливчику Шамхану ключи от автомобиля. Девушка отметила, что иномарка вернулась в Краснодар, так как именно здесь она ее и приобрела.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 14-летняя девочка из Сочи приняла участие в проекте «Голос.Дети». Во время выступления школьница удивила двух наставников, и они повернулись к ней. В результате девочка попала в команду Валерия Меладзе. Также на прослушивании выступил 6-летний житель курорта, но, к сожалению, к нему никто не повернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU