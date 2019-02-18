Жителя Кубани осудят за попытку продать порох
На Кубани осудят жителя Славянского района.
- Правоохранители получили информацию о том, что 34-летний мужчина причастен к торговле взрывчатыми веществами. Подозреваемого задержали сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю и полицейские. Во время проверочной закупки у мужчины изъяли около 3 кг пороха, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту незаконного сбыта взрывчатых веществ. Его материалы уже передали в суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что у 41-летнего жителя Курганинского района правоохранители изъяли 20 грамм марихуаны. По данному факту возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU