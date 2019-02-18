2019-02-18T10:06:09+03:00
Происшествия

Жителя Кубани осудят за попытку продать порох

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Татьяна СМИРНОВА
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Жителя Кубани осудят за попытку продать порохЖителя Кубани осудят за попытку продать порохФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На Кубани осудят жителя Славянского района.

- Правоохранители получили информацию о том, что 34-летний мужчина причастен к торговле взрывчатыми веществами. Подозреваемого задержали сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю и полицейские. Во время проверочной закупки у мужчины изъяли около 3 кг пороха, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту незаконного сбыта взрывчатых веществ. Его материалы уже передали в суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что у 41-летнего жителя Курганинского района правоохранители изъяли 20 грамм марихуаны. По данному факту возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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