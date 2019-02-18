На Кубани врачи восстановили пациентке глотку

СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-18T11:17:31+03:00

Для этого они использовали ткани руки

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В ККБ№1 обратилась 40-летняя женщина. Врачи обнаружили у неё злокачественную опухоль глотки, а именно левой небной миндалины. Эта болезнь не поддавалась хирургическому вмешательству.

По словам врачей, оперативного вмешательства в данному случае было недостаточно.

- Новобразование прочно обосновалось в организме: если его удалять со всеми захваченными областями, то пациентка не сможет ни нормально питаться, ни разговаривать, — об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Медики решили пойти по пути реконструктивной хирургии. Врачи провели резекцию опухоли. После этого они восстановили целостность глотки: они взяли небольшой кусочек кожи с фасцией предплечья вместе с сосудами и закрыли им дефект мягких тканей глотки, соединив его сосуды с сосудами шеи.

Операция прошла успешно. Все прижилось. В настоящее время женщина может принимать пищу и разговаривать.

ИСТОЧНИК KP.RU