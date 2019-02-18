В Краснодаре снесли три незаконных киоска

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-18T10:46:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре на пересечении улиц Карасунской и Красноармейской снесли три ларька. Они были установлены там незаконно.

Судебные приставы убедили хозяев ларьков вывезти товар. После этого объекты обесточили и снеси.

- Для демонтажа ларьков привлекли организацию, которая бесплатно выполнила работу. Условной платой стали металлические конструкции, оставшиеся после сноса объектов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФСП России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре планируют построить ещё один крупный торговый центр. В нем будут реализовывать строительные и отделочные материалы. Соглашение о строительстве было подписано в рамках Российского инвестиционного форума, который проходил в Сочи в период с 14 по 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU