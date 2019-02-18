2019-02-18T10:46:31+03:00
Общество

В Краснодаре снесли три незаконных киоска

Они находились на Кооперативном рынке
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре снесли три незаконных киоскаВ Краснодаре снесли три незаконных киоскаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Краснодаре на пересечении улиц Карасунской и Красноармейской снесли три ларька. Они были установлены там незаконно.

Судебные приставы убедили хозяев ларьков вывезти товар. После этого объекты обесточили и снеси.

- Для демонтажа ларьков привлекли организацию, которая бесплатно выполнила работу. Условной платой стали металлические конструкции, оставшиеся после сноса объектов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФСП России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре планируют построить ещё один крупный торговый центр. В нем будут реализовывать строительные и отделочные материалы. Соглашение о строительстве было подписано в рамках Российского инвестиционного форума, который проходил в Сочи в период с 14 по 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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