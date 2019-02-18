СЕГОДНЯ 11:06 2019-02-18T11:07:57+03:00

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В Туапсе осудили наркодилершу.

- По данным следствия, 42-летняя жительница Ростовской области купила в интернете запрещённое вещество для того, чтобы распространять его на территории Кубани. В прошлом году во время расследования на дороге Джубга - Сочи правоохранители остановили автомобиль, в котором в качестве пассажира ехала злоумышленница. В машине они нашли 26 свёртков с порошком белого цвета, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В дальнейшем на месте жительства подозреваемой полицеские нашли ещё 118 пакетиков с таким же веществом.

Правоохранители установили все тайники, оттуда они изъяли пакеты с порошком. Как показала экспертиза, во всех свёртках находилось наркотическое вещество, а именно героин общей массой около 70 грамм.

По данному факту в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Суд признал женщину виновной и приговорил её к 11 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU