2019-02-18T11:29:58+03:00
Происшествия

В Сочи спасли мужчину, который упал в реку

Его госпитализировали
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Mchsmedia.ruФото: Mchsmedia.ru
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В ночь на 18 февраля в посёлке Дагомыс произошёл несчастный случай.

- В дежурную часть МЧС обратился мужчина. Он сообщил о том, что из реки Дагомыс не может выбраться человек. На указанное место прибыли сотрудники ЮРПСО. При помощи альпинистского снаряжения они спустились к мужчине и на носилках подняли его на берег, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Пострадавшего передали врачам скорой помощи. Видимых повреждений на нем не обнаружили. Мужчина сильно замёрз за то время, что находился в реке. Когда его достали, он не смог назвать свое имя. Его отвезли в местную больницу.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 14 февраля в Краснодаре во время пожара в вагончике погиб маленький мальчик. Ребенку было всего два годика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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