2019-02-18T11:50:12+03:00
Происшествия

В Тихорецке полуторагодовалый малыш закрыл маму на балконе

Пришлось вызывать спасателей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"
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Вечером 15 февраля в Тихорецке полуторагодовалый ребёнок закрыл маму на балконе пятого этажа.

27-летняя местная жительница пошла развешивать белье. В это время ее полуторагодовалый малыш закрыл дверь на балкон изнутри. Пострадавшая позвала на помощь свою мать, которая и позвонила спасателям.

- Пять сотрудников «Кубань-СПАС» выехали на место происшествия. При помощи техники промышленного альпинизма они спустили с крыши многоэтажного дома на балкон и стали деблокировать дверь с использованием шанцевого инструмента, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Во время спасательной операции малыш не испугался: мама отвлекала ребёнка через стеклянную дверь.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Крымске спасатели достали из подвала собаку. Животное провело там несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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