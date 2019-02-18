В Тихорецке полуторагодовалый малыш закрыл маму на балконе
Вечером 15 февраля в Тихорецке полуторагодовалый ребёнок закрыл маму на балконе пятого этажа.
27-летняя местная жительница пошла развешивать белье. В это время ее полуторагодовалый малыш закрыл дверь на балкон изнутри. Пострадавшая позвала на помощь свою мать, которая и позвонила спасателям.
- Пять сотрудников «Кубань-СПАС» выехали на место происшествия. При помощи техники промышленного альпинизма они спустили с крыши многоэтажного дома на балкон и стали деблокировать дверь с использованием шанцевого инструмента, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Во время спасательной операции малыш не испугался: мама отвлекала ребёнка через стеклянную дверь.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Крымске спасатели достали из подвала собаку. Животное провело там несколько дней.
ИСТОЧНИК KP.RU