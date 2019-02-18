На Кубани спасатели эвакуировали парня, застрявшего на горе

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-18T12:11:30+03:00

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16 февраля на Кубани спасатели эвакуировали 23-летнего парня, застрявшего на горе.

Молодой человек приехал в Краснодарский край из Республики Карелии на заработки. В выходной день он и его товарищ решили погулять по горам в районе Геленджика. Во время путешествия молодым людям встретилась частная территория, они решили ее обогнуть по склону. Одному из них это удалось, а другому нет: он застрял на 50-метровой высоте. Продолжать путь парню было страшно и опасно.

- Ребята вызвали спасателей. На указанное место прибыл отряд сотрудников Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» из пяти человек. При помощи альпинистского снаряжения они подняли пострадавшего наверх. Спасательная операция длилась около 40 минут, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Помощь медицинских работников молодому человеку не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU