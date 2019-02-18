2019-02-18T12:29:29+03:00
Общество

Коммунисты города-героя Новороссийска организовали экологический субботник

Его инициатором стали члены партии КПРФ
Иван ЕГОРОВ
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Краснодарское краевое отделение КПРФКраснодарское краевое отделение КПРФ
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В предгорьях Маркхотского хребта рядом с Новороссийском состоялся субботник. Его инициатором стали коммунисты города-героя.

Поддержку оказала администрация Восточного округа. Активное участие приняли джип-клуб «Маркхот» и автоклуб «Красная звезда», созданный при местном отделении КПРФ.

Ущелье рядом с дорогой на мергелевый карьер за горой «Черепаха», к сожалению, превратилось в свалку. Есть опасение, что в связи с новыми «мусорными» поборами ситуация может усугубиться.

Участники акции работали дружно, и кое-что удалось сделать. Очень пригодились мощные внедорожники, вытягивающие с помощью троса десятки покрышек из глубины горного ущелья. Рядом с дорогой разместили плакаты, призывающие к соблюдению чистоты. Но работы еще много: пока убрали лишь часть экологически вредного мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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