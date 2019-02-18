СЕГОДНЯ 12:32 2019-02-18T12:32:15+03:00

В Лабинском районе задержали подозреваемого в серии краж из магазинов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет

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В Лабинском районе правоохранители задержали подозреваемого в серии краж из магазинов.

В дежурную часть полиции обратились несколько владельцев местных магазинов и сообщили о хищении товара. На указанные места прибыли правоохранители. Они опросили сотрудников учреждений и возможных очевидцев, также изучили видео с камер наблюдения. В результате правоохранители составили ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские обратили внимание на припаркованный рядом с торговым центром автомобиль: в нем сидел мужчина с приметами разыскиваемого. Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. Во время досмотра у 48-летнего мужчины нашли украденный товар, его изъяли и вернули законным владельцам, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В дальнейшем правоохранители установили причастность злоумышленника к 5 кражам бытовой техники, одежды и продуктов питания. Общая сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU