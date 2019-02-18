В Тимашевске состоялся митинг КПРФ против ухудшения жизни граждан

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-18T12:47:56+03:00

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В Тимашевске по инициативе районного Комитета КПРФ состоялся митинг протеста – против повышения пенсионного возраста, увеличения налогов и, как следствие, ухудшения жизни граждан.

Администрация не согласовала проведение публичного мероприятия на центральной площади около памятника В.И. Ленину, где традиционно проходят акции протеста, и потому митингующие собрались в мемориальном городском сквере.

Отказ властей был «обоснован» тем, что в рамках военно-патриотического месячника на площади будет проводиться другое мероприятие. По факту же в указанное время там выступали артисты местного Дома культуры – при почти полном отсутствии интереса со стороны горожан.

На протестный митинг КПРФ пришли более сотни неравнодушных жителей района. Открывая мероприятие, первый секретарь райкома партии, депутат городского Совета Е.П. Иванов, напомнил «достижения» из новейшей истории России. Более четверти века нынешняя власть последовательно разрушала промышленность и сельское хозяйство страны, при этом постоянно, под разными предлогами, «залезала в карманы» граждан. Обещания властей превращаются в пустой звук: «прорывы» так и не состоялись. Теперь, при очередных «благих намерениях», продолжается циничное ограбление россиян: поднят пенсионный возраст, увеличена ставка НДС, продолжается рост цен и тарифов. По мнению коммунистов, единственным выходом из тупика может быть только отставка правительства Медведева, смена социально-экономического курса и реализация предложений КПРФ из программы «10 шагов к достойной жизни».

Затем слово было предоставлено ветерану труда Н.Н. Плешановой, которая в доступной форме, базируясь на конкретных фактах, рассказала об антинародной сущности нынешней власти.

Далее выступила Т.Г. Ручка – председатель районного отделения организации «Дети войны». Она изложила требования по социальной защите старшего поколения. Несмотря на многочисленные предложения со стороны КПРФ и других оппозиционных партий, единороссовское большинство в Госдуме игнорирует требования о принятии закона «О детях войны».

Представитель станицы Роговской, коммунист П.А. Меркулов в своем выступлении обратил внимание на то, что власть будет и дальше игнорировать требования народа – до тех пор, пока народ не займет более активную позицию в защите своих прав, включая массовый выход на протестные митинги. Когда на площади выйдут десятки миллионов людей, такой напор невозможно будет проигнорировать.

Далее митинг перешел в режим «свободного микрофона». Выступили: Е. Шевченко – представитель обманутых пайщиков ЖСК «Наш дом», оставшихся без денег и без квартир; Л. Мищенко – с болью тяжелой жизни простого человека в капиталистической стране; молодой коммунист Н. Васюков – о «капиталистическом рае» для рабочих на производстве.

Со стихами о грабительских тарифах в сфере ЖКХ выступила Е.Д. Карпова. А в завершение митинга Е.П. Иванов зачитал резолюцию, которая была принята единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU