В Славянском районе задержали мошенницу, которая пользовалась чужой банковской картой
В Славянском районе правоохранители задержали мошенницу.
- В дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что забыла свою банковскую карту в терминале банкомата. После этого ей на телефон поступило несколько сообщений о списании денег со счета, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
Правоохранители прибыли на указанное место. Они посмотрели видео с камер наблюдения, расположенных в кредитном учреждении. В результате полицеские установили личность подозреваемой и задержали ее по месту жительства.
В отделении полиции злоумышленница призналась, что пользовалась чужой банковской картой.
По данному факту в отношении задержанной возбудили уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы сроком до трёх лет.
ИСТОЧНИК KP.RU