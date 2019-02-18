В Славянском районе задержали мошенницу, которая пользовалась чужой банковской картой

СЕГОДНЯ 12:52 2019-02-18T12:52:59+03:00

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В Славянском районе правоохранители задержали мошенницу.

- В дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что забыла свою банковскую карту в терминале банкомата. После этого ей на телефон поступило несколько сообщений о списании денег со счета, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители прибыли на указанное место. Они посмотрели видео с камер наблюдения, расположенных в кредитном учреждении. В результате полицеские установили личность подозреваемой и задержали ее по месту жительства.

В отделении полиции злоумышленница призналась, что пользовалась чужой банковской картой.

По данному факту в отношении задержанной возбудили уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU