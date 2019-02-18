2019-02-18T13:18:36+03:00
Общество

ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть

Объем портфеля инвестиционных продуктов вырос в два раза
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель департамента Private Banking ВТБ, провел встречу с VIP-клиентами банка в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, где подвел итоги работы в 2018 г.

В прошлом году ВТБ Private Banking нарастил портфель средств клиентов на 38%, до 1,8 трлн рублей. Опережающими темпами росли вложения VIP клиентов в инвестиционные продукты - более 92% с начала года. Общий объем превысил 430 млрд рублей.

Наиболее популярными у клиентов стали облигации, акции компаний, регулярно выплачивающих дивиденды, структурные продукты с защитой капитала. Клиенты активно использовали стратегии индивидуального доверительного управления и услуги персонального финансового консультирования (advisory).

По сравнению с началом 2018 года в Private Banking ВТБ доля валютных инструментов в портфеле выросла с 53% до 59%.

«Одним из ключевых проектов минувшего года стало объединение розничного и корпоративного блока группы ВТБ. Синергия позволила ВТБ показать темпы роста в бизнесе Private Banking более чем в два раза опережающие не только рынок и плановые показатели, но и собственный результат 2017 года, - заявил в ходе мероприятия Дмитрий Брейтенбихер. - Мы просто удовлетворяем потребности наших клиентов, а прибыль и опережающие темпы роста - это своего рода побочный продукт, выработку которого невозможно предотвратить».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре трамвай раскрасили в цвета «Кубани»
В Новороссийске задержали мужчину, который грабил одиноких женщин
В Краснодарском крае стартовала «Неделя мужского здоровья»
Под Анапой машина попала в аварию и повисла на дереве
В Краснодаре назначили двух новых вице-мэров
На Кубани 16-летний подросток влетел на машине в отечественную легковушку
«Ростелеком» создаст в Сочи систему умного города
Исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района стал Гедзь Алексей Алексеевич
Жители Краснодара выберут зеленые зоны для благоустройства в 2020 году
В Динском районе мужчина избил знакомую до смерти
На Кубани разыскивают парня из Астрахани
В Славянском районе задержали мошенницу, которая пользовалась чужой банковской картой
В Тимашевске состоялся митинг КПРФ против ухудшения жизни граждан
В Лабинском районе задержали подозреваемого в серии краж из магазинов