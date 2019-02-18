На Кубани разыскивают парня из Астрахани

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-18T13:20:26+03:00

На среднем пальце левой руки у него татуировка «Only»

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На Кубани разыскивается Коровайнов Сергей Михайлович, 2001 года рождения. Парень проживает в Астрахани. 18 января он вышел из дома на улице Волгоградской и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. С родственниками на связь он не выходил.

На вид Сергею 18-19 лет, славянской внешности, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, светловолосый, глаза голубые.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На виске справа у него большая родинка, на среднем пальце левой руки татуировка «Only», а не среднем пальце правой руки надпись «Kyrch».

- В день, когда он исчез, на нем была бежевая куртка, черные спортивные штаны, на ногах черные высокие кроссовки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Если вам что-либо известно об исчезновении или местонахождении Сергея Коровайного, просьба позвонить по телефону: 8-908-610-98-37 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU