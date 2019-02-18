В Динском районе мужчина избил знакомую до смерти

СЕГОДНЯ 13:34 2019-02-18T13:34:08+03:00

Труп он хотел спрятать в лесополосе, расположенной недалеко от хутора Примаки

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В Динском районе 34-летний местный житель обвиняется в причинении телесных повреждений 40-летней знакомой, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Было установлено, что 14 февраля женщина распивала алкоголь в компании двух знакомых в доме по улице Коммунаров станицы Новотитаровской. Поздней ночью один из мужчин ушел, а она осталась с хозяином. Между ними произошел конфликт, мужчина нанес женщине пять ударов в область живота. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

- Злоумышленник хотел скрыть следы преступления и попросил знакомого помочь. О том, что это он убил женщину, местный житель не сообщил. Знакомые спрятали тело в лесополосе, расположенной недалеко от хутора Примаки. Позже «помощник» сообщил об этом в полицию, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU