Жители Краснодара выберут зеленые зоны для благоустройства в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:55 2019-02-18T13:55:10+03:00

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В столице Кубани горожане сами выберут зеленые зоны для включения в проект на 2020 год. Голосование пройдет 24 февраля, рассматривать будут 15 территорий.

В прошлом году краснодарцы так определили на 2019 год зоны отдыха. Такая практика будет постоянной . С учетом мнения местных жителей будет дорабатываться проекты для каждого сквера или бульвара. Это поможет сделать их максимально красивыми, комфортными и удобными.

- Места проведения рейтингового голосования и перечень территорий, которые будут в нем участвовать, утвердили на заседании муниципальной общественной комиссии, которое провел заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В перечень включены 15 зеленых зон. Их отобрали на основе обращений жителей Краснодара.

Эскизные проекты благоустройства этих территорий будут опубликованы в специальном разделе на портале администрации и городской Думы Краснодара.

Проголосовать можно 24 февраля с 10:00 до 18:00 в специальных пунктах по 42 адресам в разных районах города и в пригородных населенных пунктах. Выбрать можно как одну, так и несколько зеленых зон (но не более пяти).

Итоги подведут на заседании муниципальной общественной комиссии в течение двух дней.

Окончательный список для благоустройства в 2020 году сформируют после уточнения объема средств, которые Краснодар получит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» .

ИСТОЧНИК KP.RU