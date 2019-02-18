2019-02-18T14:39:10+03:00
Общество

Исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района стал Гедзь Алексей Алексеевич

Его представили 18 февраля на планерном совещании коллективу администрации
Александра ПОДУШКО
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Фото: www.dsh.krasnodar.ru/department/Фото: www.dsh.krasnodar.ru/department/
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Исполняющим обязанности главы муниципалитета стал 57-летний Алексей Алексеевич Гедзь.

Он окончил Кубанский государственный сельскохозяйственный институт. Начал свою карьеру как инженер-механик Усть-Лабинского мясоптицекомбината. Потом трудился старшим экономистом Агрофирмы «Мир» в станице Воронежской и прошел путь до гендиректора сахарного завода «Свобода».

С 2013 по 2016 год был заместителем руководителя управления ведомства по Краснодарскому краю и Адыгее. В 2017 году его назначили заместителем министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Алексея Алексеевича представили 18 февраля на планерном совещании коллективу администрации.

Напомним, 29 января Николай Артющенко, который возглавлял Усть-Лабинский район менее двух лет ушел в отставку. В отношении его было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий при приобретении непригодных для жилья помещений для детей-сирот

Октябрьский районный суд Краснодара по ходатайству следствия временно отстранил его от должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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