2019-02-18T14:32:51+03:00
Общество

«Ростелеком» создаст в Сочи систему умного города

Соглашение с администрацией Сочи по этому поводу подписано
Иван ЕГОРОВ
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Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»
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«Ростелеком» заключил соглашение с администрацией Сочи о создании системы умного города. Соответствующий документ был подписан на Российском инвестиционном форуме директором Краснодарского филиала компании Сергеем Поляковым и мэром города Анатолием Пахомовым. Стороны договорились о совместном инновационном развитии муниципалитета, разработке и внедрении цифровых сервисов, в том числе технологий промышленного интернета, и их интеграции в единую электронную платформу. Цель цифровой трансформации Сочи — достижение эффективного управления и повышении качества жизни горожан.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «В активе нашей компании целый комплекс умных решений, которые постоянно совершенствуются. Например, в крае мы уже реализуем энергосервисные контракты, которые позволяют экономить миллионы киловатт-часов электроэнергии, а сэкономленные на этом средства направлять на другие муниципальные нужды. Мы также делаем акцент на развитии «Системы 112», внедрении различных умных решений в городских зонах отдыха, общественных местах и установке интеллектуальных систем безопасности в жилых домах. Все эти сервисы составляют единую цифровую платформу умного города, которая позволит управлять инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, следить за ситуацией в режиме реального времени, анализировать и архивировать полученные данные».

Анатолий Пахомов, глава города Сочи: «В Сочи уже несколько лет внедряются современные технологии в самых разных сферах — это и образование, и здравоохранение, и туризм, и самое важное, обеспечение безопасности. Прогресс не стоит на месте, город развивается, и в цифровом плане в том числе. Для нас подписание соглашений с компаниями, предлагающими высокотехнологичные решения городских вопросов от социальных до коммунально-бытовых — приоритетное направление. Потому что сделать Сочи комфортнее и удобнее для жизни горожан и гостей — принципиально важная для нас задача».

Работа по созданию умных городов проводится в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ. «Ростелеком» как партнер государства, бизнеса и населения выступает одним из ключевых исполнителей задачи по созданию банка решений умного города с единой цифровой платформой более, чем в 50 пилотных городах. Это позволит существенно повысить инвестиционную привлекательность городов и эффективность управления муниципальными ресурсами, а также превратить их в центры притяжения квалифицированных кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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