На Кубани 16-летний подросток влетел на машине в отечественную легковушку
В Абинском районе 16 февраля около 03:00 в районе 21-километра автодороги Новомышастовская – Федоровская – Холмская произошла авария.
По предварительным данным, 16-летний парень находился за рулем автомобиля марки ВАЗ 2112. У него не было прав управления машиной. На высокой скорости он влетел в стоящий автомобиль ВАЗ 2104 под управлением 25-летнего молодого человека.
- У водителей были явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования они оказались, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 20-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ 2112, ее госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, В Краснодаре водитель иномарки врезался в дорожное ограждение и погиб. Его пассажирка доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU