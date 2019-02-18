2019-02-18T14:41:38+03:00
Происшествия

На Кубани 16-летний подросток влетел на машине в отечественную легковушку

Пострадала пассажирка ВАЗ 2112
Александра ПОДУШКО
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД РФ по Краснодарскому краюФото: отдел пропаганды УГИБДД РФ по Краснодарскому краю
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В Абинском районе 16 февраля около 03:00 в районе 21-километра автодороги Новомышастовская – Федоровская – Холмская произошла авария.

По предварительным данным, 16-летний парень находился за рулем автомобиля марки ВАЗ 2112. У него не было прав управления машиной. На высокой скорости он влетел в стоящий автомобиль ВАЗ 2104 под управлением 25-летнего молодого человека.

- У водителей были явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования они оказались, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 20-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ 2112, ее госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, В Краснодаре водитель иномарки врезался в дорожное ограждение и погиб. Его пассажирка доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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