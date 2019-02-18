СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-18T15:32:40+03:00

Изменить размер текста: A A

- В Краснодаре назначили двух новых вице-мэров. Директором департамента муниципальной собственности и городских земель стал Илья Павлов. Главой Калининской сельской администрации - Виталий Катунин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Илья Павлов. Фото: администрация Краснодара

Илья Павлов родился в1987 году в Новгородской области. Он закончил Кубанский государственный аграрный университет. Работал в ФГУ (Федеральная кадастровая палата по Краснодарскому краю). С июня 2017 года начал трудиться в администрации краевой столицы. Илья Павлов работал заместителем директора департамента муниципальной собственности и городских земель, а также начальником отдела учета и разграничения земель.

Виталий Катунин родился в 1978 году, в кубанскую столицу прибыл в 2009-м. Выпускник Владивостокского филиала Российской таможенной академии.

Трудился в таможенных органах и в коммерческих организациях. С июня 2016 года стал ведущим специалистом в администрации Калининского сельского округа, а с мая 2017 уже был в качестве заместителя главы Калининского сельского округа, курировал развитие «Музыкального микрорайона».

Напомним, Исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района стал Алексей Гедзь. Его представили 18 февраля на планерном совещании коллективу администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU