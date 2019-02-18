СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-18T15:11:41+03:00

Под Анапой машина попала в аварию и повисла на дереве Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Водитель скрылся с места происшествия и оставил пассажиров в автомобиле

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Под Анапой в поселке Уташ 18 февраля около 04:30 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-2109, он превысил скорость и потерял контроль над управлением. Машина наехала на препятствие, перевернулась и повисла на ветках дерева в метре над землей.

Водитель скрылся с места ДТП и бросил пассажиров в машине, - рассказал старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате аварии пострадали две 19-летние пассажирки отечественной легковушки, а также 23-летний мужчина, который также находился в этой машине. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали на «скорой».

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, на Кубани 16-летний подросток влетел на машине в отечественную легковушку. Пострадала пассажирка ВАЗ 2112.

ИСТОЧНИК KP.RU