СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-18T15:24:10+03:00

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В Краснодарском крае стартовала «Неделя мужского здоровья». Каждый житель региона в поликлиниках без предварительной записи и направления сможет пройти обследование на онкологию.

- Это мероприятия стартует сегодня, 18 февраля, и продлится до 22 февраля. У мужчин, которые придут на акцию, осмотрят кожу, щитовидную железу, состояние слизистых оболочек, лимфоузлы. Если обнаружатся какие-либо патологий, пациента направят на углубленную диагностику для уточнения диагноза и лечения, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Обследование рекомендуется пройти всем мужчинам старше 50 лет, так как именно в этом возрасте необходимо уделять особенное внимание профилактике онкологических заболеваний.

Это мероприятие уже ранней стадии помогает выявить болезнь и начать своевременное лечение. Рак, обнаруженный на ранней стадии, может быть излечим, если вовремя обратиться к специалистам.

В 2017 году на Кубани впервые диагностировано более 26 тысяч случаев злокачественных опухолей всех локализаций. У 58,8 процентов пациентов они были на начальных стадиях.

Напомним, на Кубани врачи восстановили пациентке глотку. Для этого они использовали ткани руки.

ИСТОЧНИК KP.RU