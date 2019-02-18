В Новороссийске задержали мужчину, который грабил одиноких женщин

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-18T15:48:11+03:00

Ему грозит до четырех лет лишения свободы

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В Новороссийске завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего приезжего из Ростовской области. Он обвиняется по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

В полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на нее вечером напал неизвестный. Он выхватил сумку и скрылся. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Со слов заявительницы составили ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника. Ее передали всем дежурным.

Через несколько дней задержали 27-летнего приезжего из Ростовской области. Провели проверки, установили его причастность еще к четырем фактам грабежей. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU