В Новороссийске задержали мужчину, который грабил одиноких женщин
В Новороссийске завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего приезжего из Ростовской области. Он обвиняется по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж).
В полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на нее вечером напал неизвестный. Он выхватил сумку и скрылся. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.
Со слов заявительницы составили ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника. Ее передали всем дежурным.
Через несколько дней задержали 27-летнего приезжего из Ростовской области. Провели проверки, установили его причастность еще к четырем фактам грабежей. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей.
- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU