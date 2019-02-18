СЕГОДНЯ 16:05 2019-02-18T16:55:24+03:00

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- В Краснодаре трамвай раскрасили в цвета «Кубани». Оформление прошло по согласованию с Краснодарским трамвайно-транспортным управлением и исключительно за счёт собственных средств болельщиков «жёлто-зелёных», - сообщили в пресс-службе клуба.

Над составом трудились художники из «Кубань Ультрас», «Молодое поколение» и «Support-28» два дня. На это потратили около 70 баллонов краски.

Фото: пресс-служба клуба

- Одну сторону вагона украшает фраза «Кубань жива», на другой стороне - ФК "Кубань 1928 " и символика клуба. Известно, что этот трамвай будет курсировать по одному из маршрутов Восточного депо: № 4, 5, 8, 9, 10, 12, 20, 22. Он выйдет в ближайшие несколько дней, - рассказали в пресс-службе КТТУ.

Напомним, Настя Туман, ведущая блог на YouTube, провела конкурс и разыграла автомобиль марки Mitsubishi Gto. Чтобы принять в нем участие, нужно было оставить комментарий.

Победителя определили при помощи генератора случайных чисел. В результате иномарка досталась парню из Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU