В Сочи полицейский на Hyundai Accent наехал на 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-18T18:43:21+03:00

От полученных травм она скончалась в больнице

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В Сочи 26-летний сотрудник полиции подозревается в нарушении ПДД, в результате которого погиб 10-летний ребенок (ч.3 ст.264 УК РФ).

По версии следствия, вечером 16 февраля мужчина ехал на Hyundai Accent по улице Каспийской в Адлерском районе города-курорта. Полицейский перед остановкой общественного транспорта, не снизил скорость и не уступил дорогу ребенку, который проходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель наехал на 10-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу. Там ей оказали медицинскую помощь, но в тот же день она скончалась.

После аварии полицейский скрылся с места преступления. Чтобы его найти ввели план «Перехват», но он сам пришел в полицию.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU