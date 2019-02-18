В Анапе готовятся к летнему сезону

СЕГОДНЯ 17:31 2019-02-18T17:31:58+03:00

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В Анапе идет подготовка к курортному сезону. Об этом на планерном совещании рассказала заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова. Городские службы уже начали обновлять освещение, ремонтировать тротуары и дорожное покрытие, благоустраивать пешеходные зоны.

На четырех участках набережной завершены берегоукрепительные работы. Рабочие бурят скважины для бетонных сердечников и монтажа каркаса.

- Сотрудники служб установили 28 погонных метров поребрика, уложили 76 квадратных метров тротуарного покрытия в районе ЖК «Золотая бухта». Также поменяли 20 метров деформированных секций ограждения у старого кладбища, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

В сквере рядом с храмом на улице Ленина специалисты прокладывают пешеходные дорожки. На площади 1100 квадратных метров провели разметку газонов, высадили деревья и кустарники.

Восстановили уличное освещение на улицах Астраханской, Советской, Омелькова, Владимирской и в сквере на Маяковского.

ИСТОЧНИК KP.RU