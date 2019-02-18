Кубанский спортсмен стал победителем зимнего Кубка Европы по теннису

СЕГОДНЯ 17:52 2019-02-18T17:52:20+03:00

Он выступал в составе российской команды юношей до 16 лет

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Спортсмен из Краснодарского края стал победителем зимнего Кубка Европы по теннису. Роберт Корелов получил золотую медаль на юношеских соревнованиях в городе Рончин во Франции.

- Теннисист сочинского краевого центра олимпийской подготовки №2 выступал в составе российской команды парней до 16 лет, - рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

- Вместе с ним на зимнем Кубке Европы победили Аристарх Сафонов и Игорь Кудряшов, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи стартовали Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе. В данном мероприятии примут участие 150 спортсменов из 15 регионов страны. Соревнования продлятся несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU