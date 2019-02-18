Мэр Краснодара представил двух новых замов
В Краснодаре депутатам городской Думы представили двух новых вице-мэров. Александр Нарижный займется координацией работы по вопросам муниципальной собственности и городских земель. Алексей Удовенко будет курировать физкультуру, спорт и молодежную политику.
- Александр Нарижный закончил Кубанский госуниверситет, является кандидатом юридических наук. Он более 10 лет проработал в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю. С февраля 2018 года Нарижный занимал пост руководителя департамента муниципальной собственности и городских земель администрации Краснодара, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.
Алексей Удовенко. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Алексей Удовенко является выпускником Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. С 2017 года он был директором Дворца спорта «Олимп».
ИСТОЧНИК KP.RU