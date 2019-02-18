Мэр Краснодара представил двух новых замов

СЕГОДНЯ 18:06 2019-02-18T18:06:38+03:00

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В Краснодаре депутатам городской Думы представили двух новых вице-мэров. Александр Нарижный займется координацией работы по вопросам муниципальной собственности и городских земель. Алексей Удовенко будет курировать физкультуру, спорт и молодежную политику.

- Александр Нарижный закончил Кубанский госуниверситет, является кандидатом юридических наук. Он более 10 лет проработал в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю. С февраля 2018 года Нарижный занимал пост руководителя департамента муниципальной собственности и городских земель администрации Краснодара, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Алексей Удовенко. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Алексей Удовенко является выпускником Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. С 2017 года он был директором Дворца спорта «Олимп».

ИСТОЧНИК KP.RU