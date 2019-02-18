Сумма контрактов на форуме в Сочи составила 1 триллион рублей
- В Сочи в ходе Российского инвестиционного форума были заключены контракты на общую сумму 1 триллион рублей. Об итогах РИФ-2019 рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, - сообщили в пресс-службе правительства РФ.
В этом году главной темой форума стали национальные проекты.
В прошлом году было подписано 538 соглашений на общую сумму 794,05 миллиардов рублей.
Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 14-15 февраля.
Напомним, на Российском инвестиционном форуме 2019 Кубань представит 47 проектов в сфере АПК. Их стоимость превысила 50 миллиардов рублей. Все проекты отвечают современным запросам — это тепличные комплексы, селекционно-семеноводческие центры, перерабатывающие предприятия, сады.
ИСТОЧНИК KP.RU