Сумма контрактов на форуме в Сочи составила 1 триллион рублей

СЕГОДНЯ 18:18 2019-02-18T18:20:39+03:00

Об этом на совещании заявил премьер-министр Дмитрий Медведев

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- В Сочи в ходе Российского инвестиционного форума были заключены контракты на общую сумму 1 триллион рублей. Об итогах РИФ-2019 рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В этом году главной темой форума стали национальные проекты.

В прошлом году было подписано 538 соглашений на общую сумму 794,05 миллиардов рублей.

Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 14-15 февраля.

Напомним, на Российском инвестиционном форуме 2019 Кубань представит 47 проектов в сфере АПК. Их стоимость превысила 50 миллиардов рублей. Все проекты отвечают современным запросам — это тепличные комплексы, селекционно-семеноводческие центры, перерабатывающие предприятия, сады.

ИСТОЧНИК KP.RU